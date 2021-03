Pokal-Halbfinale am Samstag ab 13 Uhr: Eintracht Frankfurt Frauen - Freiburg

Ein Spiel noch bis zum Finale: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt können am Samstag den Traum vom ersten Titel am Leben halten. Im Pokal-Halbfinale treffen sie auf den SC Freiburg. Ihr Kommentator: Tim Brockmeier. Aus rechtlichen Gründen ist das Spiel nur in Deutschland zu empfangen.