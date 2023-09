Die Eintracht Frankfurt Frauen sind der Champions League einen Schritt näher gekommen. Die Hessinnen setzten sich gegen den tschechischen Vertreter Slovacko durch. Lara Prasnikar wurde zur Matchwinnerin.

Die erste Hürde auf dem Weg in die Champions League haben die Eintracht Frankfurt Frauen am Mittwochabend gegen den tschechischen Vertreter 1. FC Slovacko genommen. Im Halbfinale des Champions-League-Miniturniers setzten sich die Hessinnen am Brentanobad mit 1:0 (1:0) durch. Torschützin des Tages war bereits in Durchgang eins Lara Prasnikar (24.).

Prasnikar trifft zur erlösenden Führung

Trainer Niko Arnautis setzte mit Pia-Sophie Wolter, die vom VfL Wolfsburg kam, nur auf eine neue Spielerin. Der Kern des Teams ist trotz einiger Abgänge zusammengeblieben. Die Hessinnen begegneten Slovacko in einem 4-4-2 und starteten sofort mutig.

Nicole Anyomi sollte dabei häufig im Mittelpunkt stehen. Die emsige Angreiferin vergab bereits nach vier Minuten aus kürzester Distanz. Besser machte es nach 24 Minuten Prasnikar, die einen schönen Spielzug nach Flanke von Wolter vollendete und so für große Erleichterung sorgte.

Anyomi hätte die Führung weiter ausbauen können, doch ihr Abschluss wurde in letzter Sekunde von der Linie gekratzt (27.). Die Gastgeberinnen verpassten somit den Ausbau der Führung, mit 1:0 ging es über 3.000 Fans in die Kabine.

Eintracht Frankfurt Frauen verpassen dreimal per Kopf

Der zweite Durchgang begann mit einer Topchance, doch Tanja Pawollek scheiterte nach einem Freistoß per Kopf an Schlussfrau Barbora Ruzickova und der Latte (50.). Prasnikar verpasste nach einer Maßflanke von Geraldine Reuteler - ebenfalls per Kopfball - das gegnerische Tor nur hauchzart (63.). Und nach einer Ecke kamen die Frankfurterinnen erneut per Kopf zu einer großen Möglichkeit, doch der Versuch von Pawollek wurde noch vor der Linie geklärt (74.).

Viel mehr passierte nicht, die harmlosen Tschechinnen kamen nicht einmal gefährlich vor das Tor. Juventus Turin ist somit am Samstag (13 Uhr) Gegner im Finale dieses UWCL-Miniturniers. Die "Alte Dame" behauptete sich am Mittwochnachmittag souverän mit 6:0 gegen Okzheptes (Kasachstan).