Thomas Brendel ist nicht länger Sportlicher Leiter von Regionalligist FSV Frankfurt. Der 48-Jährige soll mit einem Engagement bei Drittligist Dynamo Dresden geliebäugelt haben, die Bornheimer zogen nun die Konsequenzen.

Thomas Brendel hat sich offenbar nach einem neuen Job umgesehen, nun hat der 48-Jährige seine bisherige Anstellung verloren. Wie der FSV Frankfurt am Samstag unmittelbar nach dem 4:0-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mitteilte, hat der Regionalligist seinen Sportlichen Leiter mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Grund dafür seien die "jüngsten Ereignisse rund um die Neubesetzung der Position 'Geschäftsführer Sport' bei der SG Dynamo Dresden", ließen die Bornheimer wissen.

Neuen Job gesucht, alten Job verloren

Der Drittligist ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Brendel, so heißt es in mehreren Medien, hat seine Chance gesehen und bei den Sachsen vorgesprochen. Bei seinem Arbeitgeber kam das offensichtlich nicht so gut an.

Schlecht für Brendel: Den Job in Dresden hat er auch nicht bekommen. Wie der Kicker berichtet, habe er die Verantwortlichen bei Dynamo bei seinem Vorstellungsgespräch nicht überzeugt.