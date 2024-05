Der SV Darmstadt 98 verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Bundesliga. Überraschend kam die Pleite bei Borussia Dortmund natürlich nicht.

Es war ein Nachmittag für Emotionen, für Abschiede. Hier wie dort. Bei Borussia Dortmund und dem SV Darmstadt 98 – allerdings mit gänzlich konträren Gefühlswallungen. Beim gastgebenden BVB nämlich, der das Bundesliga-Spiel am Samstag standesgemäß mit 3:0 (2:0) für sich entschied, feierten die Fans einen ihrer Helden, Marco Reus. Und für ihn, den scheidenden Kapitän, hätte der Tag nicht besser laufen können.

Eine ihm gewidmete Choreografie vor dem Anpfiff, ehe er das zwischenzeitliche 2:0 mit einem hübschen Freistoß höchstpersönlich (38.) besorgte. Zuvor hatte Ian Maatsen bereits die BVB-Führung erzielt (29.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Brandt (72.). Und die Lilien? Die verabschiedeten sich ebenfalls aus der Bundesliga – mit der 23. Niederlage der Saison, als abgeschlagenes Schlusslicht. Eher suboptimal. Die Mienen der Darmstädter Beteiligten fielen entsprechend aus.

6.000 Lilien-Fans sehen engagierten Auftritt

Dabei machten es die Gäste vor 6.000 mitgereisten Fans aus dem Südhessischen gar nicht mal so schlecht. Sie traten jedenfalls engagiert auf, attackierten die Borussia sogar teils in deren Strafraum. Eine klare Steigerung zur vergangenen Woche, zum 0:6 gegen Hoffenheim, was freilich ein Leichtes für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht war. Schlechter ging es im Grunde nicht.

Dennoch hatte der Champions-League-Finalist aus Westfalen, der zwei Wochen vor Wembley in Bestbesetzung antrat, alles im Griff. Früh donnerte Reus einen Fernschuss an die Latte (11.), ehe er selbst sowie Maatsen die 2:0-Pausenführung herausschossen. Die Lilien ihrerseits hatten nur zwei einigermaßen gefährliche Offensivaktionen im ersten Abschnitt, beide Male war jedoch eine Abseitsstellung vorausgegangen.

Darmstädter Torchancen bleiben aus

Auch in der zweiten Hälfte hielten die Darmstädter dagegen, wollten die Niederlage möglichst knapp gestalten. Torchancen erspielten sie sich aber keine mehr. Stattdessen verpasste Reus seinen zweiten Treffer des Tages, ehe Brandt erhöhte und der Dortmunder Kapitän kurz vor Schluss unter großem Jubel in seinem letzten Bundesliga-Spiel vom Feld geholt wurde - feuchte Augen inklusive. Die Lilien schauten dem Treiben frustriert zu. Sie waren an diesem Tage - wie so oft in der Saison - nicht mehr als Beiwerk.

Nach dem Abpfiff bedankten sich die Darmstädter Mannschaft noch mit einem Plakat bei ihren Fans: "Danke - Ihr seid und bleibt erstklassig". Trainer Lieberknecht hatte beim Gang in die Gästekurve Tränen in den Augen. Große Emotionen auf beiden Seiten.