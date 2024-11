Dilara Acikgöz hat ihren Vertrag bei den Eintracht Frankfurt Frauen am Dienstag um zwei Jahre verlängert.

Damit läuft das Arbeitspapier der 20-Jährigen nun bis Juni 2027. "Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt, bin super integriert", so Acikgöz zu ihrer Verlängerung. 2021 war die Verteidigerin ins Zweitliga-Team der SGE gewechselt und wurde bereits nach einem Jahr in die Bundesligamannschaft hochgezogen. Aktuell laboriert die 20-Jährige an einem Kreuzbandriss. "Mein wichtigstes Ziel ist es jetzt erstmal, wieder fit zu werden. Ich kann es kaum erwarten, den Ball wieder am Fuß zu haben", so Acikgöz.