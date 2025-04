Regionalliga Südwest FSV Frankfurt verliert Kontakt zur Spitze endgültig

Der FSV Frankfurt hat in der Regionalliga eine Pleite kassiert und kann wohl die kommende Regionalliga-Saison planen. Unterdessen besiegte der TSV Steinbach Haiger im Hessenderby Eintracht Frankfurt II.

Veröffentlicht am 02.04.25 um 21:00 Uhr

Der FSV Frankfurt hat in Mainz verloren Bild © Imago Images

Der Traum vom Aufstieg hat sich für den FSV Frankfurt wohl endgültig erledigt. Die Hessen verloren ihr Auswärtsspiel in der Regionalliga am Mittwochabend bei der Zweitvertretung von Mainz 05 mit 0:3 (0:1). In der Tabelle haben die Bornheimer auf Rang vier nun neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hoffenheim II.

Weitere Informationen Mainz 05 II - FSV Frankfurt 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Yamazaki (27.), 2:0 Kalemba (61.), 3:0 Sieb (87.)

Zuschauer: 584 Ende der weiteren Informationen

Steinbach gewinnt Hessenderby

Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der TSV Steinbach Haiger mit 1:0 (0:0) gegen die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt durch. Das Tor des Tages erzielte Jonas Singer, aufseiten der Eintracht sah Max Hauswirth zudem die Rote Karte. Steinbach ist Tabellensechster, die Eintracht rutscht auf den 16. Platz ab.