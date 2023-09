Die Eintracht Frankfurt Frauen treffen in den Playoffs zur Champions League auf Sparta Prag.

Das ergab die Auslosung am Freitag. Das Hinspiel steigt entweder am 10. oder am 11. Okto ber, das Rückspiel findet am 18. oder 19. November statt. Wer zuerst Heimrecht hat, steht aktuell noch nicht fest. Die Gewinnerinnen des Duelles ziehen in die Gruppenphase ein.