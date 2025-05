Henriksen vor "großem Spiel" optimistisch

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 geht den Saisonendspurt trotz der jüngsten Misere voller Optimismus an. "Wir haben ein gutes Gefühl. Wir hatten in den letzten Spielen auch nicht so viel Glück", sagte der Däne vor dem Nachbarschaftsduell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr). Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Nullfünfer, kürzlich noch auf Champions-League-Kurs, in der Tabelle nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge nur noch auf Rang sieben - acht Punkte hinter der Eintracht. "Wir haben ein großes Spiel am Sonntag", so Henriksen. "Umschalten wird sehr, sehr wichtig für uns. Wenn wir das machen, denke ich, dass wir das Spiel gewinnen können."