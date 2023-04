In der Bundesliga läuft es bei Eintracht Frankfurt alles andere als rund. Das Pokalspiel gegen Union Berlin soll die Wende bringen. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video DFB-Pokal: Die Pressekonferenz der Eintracht vor dem Union-Spiel Video Oliver Glasner Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

DFB-Pokal-Zeit in Frankfurt: Die Eintracht trifft am Dienstagabend (18 Uhr) im Viertelfinale auf Union Berlin.

Die Ausgangslage

Bei der Eintracht spricht Trainer Oliver Glasner nicht umsonst von einem Befreiungsschlag, auf den er im DFB-Pokal gegen Union Berlin hofft. Denn die Frankfurter sind seit sieben Pflichtspielen sieglos, auch wenn die Leistungskurve laut Glasner nach oben zeigt. "Ich sehe, wie viel die Spieler investieren", sagte er in der Pressekonferenz. Allerdings muss dabei endlich wieder wirklich Zählbares herausspringen, damit die Laune in Frankfurt nicht noch schlechter wird.

Union Berlin kommt dagegen mit guter Stimmung nach Hessen: Die Partie in der Liga konnten die Berliner vor gut zwei Wochen gewinnen und damit die Eintracht und Glasner frustrieren - das soll nach Möglichkeit wieder gelingen. In der Liga sieht es für die Köpenicker ohnehin überragend aus, mit nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München mischt man ganz oben mit.

Die Personalsituation

Die Eintracht muss weiterhin auf den angeschlagenen Christopher Lenz verzichten. Ebenfalls nicht dabei sind Almamy Touré, Jesper Lindström und Hrvoje Smolcic, der am Montag an seiner Meniskusverletzung operiert wurde. Im Vergleich zum Heimspiel gegen Bochum kehrt der gesperrte Tuta ins Team zurück - für ihn könnten Kristijan Jakic oder Makoto Hasebe weichen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin starten Bild © Imago Images

Bei Union Berlin ist der Einsatz eines ehemaligen Eintrachtlers fraglich: Stammtorwart Frederik Rönnow ist angeschlagen. Sollte er nicht spielen können, wird wie bereits im Ligaspiel gegen Stuttgart Lennart Grill im Tor stehen. Zudem ist Niko Gießelmann nach seiner Gelb-Roten-Karte aus dem Viertelfinale gesperrt.

So könnte Union spielen: Grill - Doekhi, Knoche, Leite - Juranovic, Khedira, Roussillon - Thorsby, Haberer - Behrens, Becker

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Das wird ein super Spiel. Volles Haus, es muss und wird einen Sieger geben. Wir freuen uns riesig darauf. Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck. Wir werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen."

Urs Fischer: "Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen. Wir brauchen einen sehr guten Tag und sie dürfen nicht ihren besten haben. Wir müssen einiges besser machen als im letzten Aufeinandertreffen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Rafael Borré war gegen Bochum sehr unglücklich unterwegs - der Kolumbianer hätte das Spiel alleine zugunsten der Frankfurter entscheiden können, nutzte seine Chancen aber nicht. Sein Coach war trotzdem voll des Lobes: "Ich finde, dass er eine hervorragende Leistung gebracht hat. Ich habe riesigen Respekt, er hat drei Tage davor noch in Japan gespielt", sagte Glasner und attestierte Borré "eine Willensleistung" und "viel Energie". "Wenn er das weiterhin auf den Platz bekommt, bin ich sehr zuversichtlich, dass sich unglücklich zu glücklich dreht." Und dass womöglich ein ausgeschlafener Borré die Frankfurter ins Halbfinale schießt.

Es ist eine Fußball-Floskel, aber bei Union Berlin ist die Mannschaft der Star. Das Team verteidigt im Kollektiv so stark, dass kein anderer Verein in der aktuellen Bundesliga-Saison weniger Tore kassiert hat. Auch Glasner lobt die "tolle Organisation", wenn er über Union spricht. "Sie haben eine klare Struktur. Sie stehen defensiv sehr stabil, machen in der Regel die Räume sehr eng und lauern auf Konter." Es wäre regelrecht unfair, dabei einen Spieler besonders hervorzuheben.

Die Statistik des Spiels

Zwei nationale Pokaltitel - das ist die Ausbeute von Oliver Glasner als Spieler in Österreich. Aber auch sein Gegenüber Urs Fischer kann auf zwei Pokalsiege in der Schweiz zurückblicken. "Das waren tolle Erlebnisse", so Glasner über seine beiden Triumphe mit dem SV Ried 1998 und 2011. Als Co-Trainer in Salzburg war er dann noch einmal Teil einer Pokalsieger-Mannschaft.

Fischer hatte als Spieler den Schweizer Cup 2000 mit dem FC Zürich gewonnen, gleiches gelang ihm 2017 als Trainer mit dem FC Basel. "Der Pokal hat einen hohen Stellenwert", erklärte er. In Deutschland haben sowohl Glasner als auch Fischer diesen Titel noch nicht eingeheimst - ein Sieg am Dienstag würde einen von ihnen dem Ziel deutlich näherbringen. Oder, wie es Glasner ausdrückt: "Drei Siege, dann stehst du wieder auf dem Römer."

Das Spiel live verfolgen

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals wird ab 17.40 Uhr im Free-TV beim ZDF übertragen. Außerdem ist es beim Bezahlsender Sky zu sehen.