Eintracht feiert mit Tausenden Fans in Frankfurt

Pokalfeier am Römer

Eintracht Frankfurt ist nach der Rückkehr aus Sevilla von Tausenden und Abertausenden Fans empfangen worden. Schon auf dem Weg zum Römerberg wurden die Europacup-Sieger von zahlreichen Anhängern gefeiert.

Videobeitrag Video Glasner: "Habe nicht geglaubt, dass das im ersten Jahr klappt" Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag den Gewinn des Europapokals ein zweites Mal ausgiebig gefeiert. Die Pokalsieger waren um 17.50 Uhr in Frankfurt gelandet und hatten sich dann im Autokorso in Richtung Innenstadt bewegt. Auch der zwischenzeitliche, starke Regen stoppte die Feierstimmung bei der Mannschaft und bei den wartenden Fans auf dem Römer nicht.

Erst lange warten, dann Feuerwerk

Letztgenannte brauchten ordentlich Sitzfleisch, um ihre Mannschaft endlich feiern zu können. Gefühlt war die ganze Stadt auf den Beinen. Der Autokorso kam nur langsam voran, immer wieder mussten Pausen eingelegt, Fotos geschossen und Unterschriften verteilt werden. Auf dem Römerberg kam die Mannschaft erst um 21.15 Uhr an.

Eine leicht diffuse Rede von Oberbürgermeister Peter Feldmann und eine Danksagung von Vorstandssprecher Axel Hellmann später, stemmte Keeper Kevin Trapp den Pokal dann endlich in den Frankfurter Abendhimmel. "Wir widmen diesen Triumph Jürgen Grabowski, dem größten Fußballer von Eintracht Frankfurt", so Hellmann. Der Römerberg verschwand im roten Feuerwerksnebel.

"Der ist für euch"

Für die Mannschaft ergriff Kapitän Sebastian Rode als erstes das Wort. Nach dem Spiel gegen Mönchengladbach habe er den Anhängern den Pokal versprochen. "Und hier ist das Ding. Der ist für euch“, so Rode unter lautem Jubel. "Ich habe zu meinen Co-Trainern gesagt, irgendwann möchten wir da auf dem Balkon stehen", sagte Trainer Oliver Glasner. "Aber ich habe nicht geglaubt, dass das im ersten Jahr klappt."

Emotional wurde es, als Danny da Costa das Mikrofon ergriff. Der Rechtsverteidiger wird die Hessen nach fünf Jahren im Sommer verlassen. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meiner Karriere überhaupt einen Titel gewinne. Und jetzt habe ich mit euch Bekloppten zwei geholt." Der Rest war grenzenloser Jubel.

Videobeitrag Video Danny da Costas emotionaler Abschied Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags