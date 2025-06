SGE testet gegen Fulham

Eintracht Frankfurt wird sein letztes Testspiel in der Sommer-Vorbereitung vor dem Pflichtspiel-Start im DFB-Pokal beim FC Fulham austragen. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, findet die Partie am 9. August um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist die Heimspielstätte des FC Fulham, Craven Cottage in der englischen Hauptstadt London. Fulham spielt derzeit in der Premier League und belegte in der gerade abgelaufenen Spielzeit den elften Rang.