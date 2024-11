Mit einem Sieg beim FC Midtjylland könnte Eintracht Frankfurt einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Dino Toppmöller hat genau das vor, warnt aber auch vor komplizierten Dänen. Und eine Standard-Mahnung gibt's auch noch.

Nein, so richtig sieht das hier, mitten im Herzen Dänemarks, nicht nach der wirklich großen europäischen Fußball-Welt aus. Beschaulich ist es in Herning, dort, wo der FC Midtjylland seine Heimspiele austrägt. 50.000 Menschen leben in dem Ort, in das am Stadtrand gelegene Stadion passen gerade einmal knapp 12.000 Zuschauer. Vom Gefühl her könnte es hier in Herning für Eintracht Frankfurt auch um den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde gehen. Für die Hessen geht es am Donnerstag (ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) aber um etwas ganz anderes.

Denn sollte das Team von Trainer Dino Toppmöller beim aktuellen dänischen Meister drei Punkte einfahren, wäre mit dann 13 Zählern ein riesiger Schritt in Richtung Achtelfinale unternommen und der Umweg über die Zwischenphase könnte umgangen werden. Zur Erinnerung: Die ersten Acht der Europa-League-Tabelle dürfen im Winter einmal pausieren und steigen erst wieder im Achtelfinale ein. Nummer 9 bis 24 spielen in einer Zwischenphase die anderen acht Achtelfinalisten aus.

Toppmöller: Achtelfinale als Ziel

Genau diese Runde möchte die Eintracht auch aus Kraftgründen gerne umgehen. Ein Sieg in der dänischen Provinz würde enorm helfen, soll es etwas werden mit der Winter-Abkürzung für die Frankfurter. Und da ist es für Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auch ganz egal, wo der nächste Sieg eingefahren wird. "Es ist für uns zweitrangig, ob das hier eine Metropole ist. Wir haben einen großen Respekt vor dem FC Midtjylland. Auch in der Bundesliga spielt man mal in größeren und mal in kleineren Stadien", sagte der Frankfurter Trainer vor der Partie.

Das Ziel Achtelfinale hat Toppmöller aber freilich im Kopf, wenn auch, welch Wunder, nicht erst seit der Ankunft in Dänemark. "Es ging vom ersten Spieltag darum, dort reinzukommen. Wir sind auf einem guten Weg und wollen morgen daran anknüpfen", betonte er. Sprich: über Dänemark Richtung Achtelfinale.

"Das wird eine harte Nuss"

Leicht wird das aber mitnichten. Midtjylland ist, auch wenn es vor Ort anders aussieht, in der Europa League kein Leichtgewicht. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage stehen für die "Ulvene" (Wölfe) in dieser Spielzeit bislang zu Buche. Eklig ist's hier, das ist schon vor dem Anpfiff klar.

Das Remis gelang dem FCM übrigens gegen die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer konnten den 1:1-Ausgleich dereinst erst kurz vor Schluss erzielen. Die Eintracht ist dementsprechend gewarnt. "Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der einen spielerischen Ansatz hat. Das wird eine harte Nuss", betonte Toppmöller.

Kristensen warnt vor den Standards

Einer, der den FCM aus dem Effeff kennt, könnte morgen in der Frankfurter Startaufstellung stehen. Verteidiger Rasmus Kristensen erlernte einst das Fußballspielen bei den "Ulvene" und weiß aus eigener Erfahrung, dass der FC Midtjylland genau die "harte Nuss" ist, die Toppmöller beschrieb. "Es ist schwierig, hier zu gewinnen", erklärte der Däne über seinen alten Verein.

Und Kristensen, der rund 30 Karten für Freunde und Familie besorgt hat, weiß auch, worauf die Hessen am Donnerstag besonders achten müssen: "Die Standards waren hier immer sehr wichtig. Wir müssen bei ganz vielen Standard-Situationen aufpassen." Immer wenn der Ball ruht, auch bei Einwürfen, ist der FCM gefährlich. "Sie lassen sich da immer Dinge einfallen", weiß auch Toppmöller zu berichten.

Kristensen: "Müssen dagegenhalten"

Immer wieder Dinge einfallen lassen: Genau so hat sich der FC Midtjylland aber eben auch in den Europapokal gespielt. Und genau so wollen die Dänen auch am Donnerstag der Eintracht das Leben schwer machen. Um wirklich den wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale zu gehen, hier in Herning, sollten die Hessen daher ab dem Anpfiff den Rat von Ex-FCM-Profi Kristensen beherzigen: "Wir müssen dagegenhalten."