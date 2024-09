Große Trauer bei Eintracht Frankfurt: Jugendtrainer Helge Rasche ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Eintracht Frankfurt trauert um Helge Rasche. Der U19-Trainer ist am gestrigen Donnerstag, 5. September, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, wie der hessischen Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Der 33-Jährige war laut Polizei mit seinem Auto aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Weitere Insassen waren nicht in dem Wagen.

Rasche arbeitete seit 2020 am Riederwald, war zuständig für verschiedene Jugendteams. Zuletzt coachte er die U19. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen", teilte die Eintracht mit.