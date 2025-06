Verteidiger Florian Hübner steht vor seiner vielleicht letzten Profi-Saison beim SV Wehen Wiesbaden.

Der Drittligist nimmt am Mittwoch (11 Uhr) die Vorbereitung auf die neue Saison auf und der 34-Jährige will sich dafür erneut empfehlen. Hübners Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Ob er dann die Fußballschuhe an den Nagel hängt, ist unklar. Mittelfristig würde er aber gerne als Trainer arbeiten. "Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrungen gerne weitergeben", sagte Hübner dem Kicker. Vorerst konzentriere er sich aber nur auf die neue Saison. Der SVWW würde im Aufstiegskampf gerne ein Wörtchen mitreden. "Da muss vieles ineinandergreifen", wies der Innenverteidiger auf die Schwere der Aufgabe hin.