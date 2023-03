Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Nach dem Remis von Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg gehen die Meinungen über die Bewertung des Spiels auseinander. Die Moral stimmt, es gibt aber auch viele Baustellen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt kann auch beim VfL Wolfsburg keinen Auswärtssieg landen und tritt in der Tabelle der Bundesliga weiter auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner findet in der Rückrunde einfach nicht mehr in den Flow des vergangenen Jahres und verpasst damit, wieder Nähe an die Champions-League-Plätze zu springen.

Die Offensive um Jesper Lindström, Mario Götze und Randal Kolo Muani kommt nicht ins Rollen, in der Defensive passieren unerklärbare Fehler. Und was genau sollen diese Standards? FUSSBALL 2000 analysiert die aktuelle Situation und blickt auch auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart.