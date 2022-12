Ob Götze, Kolo Muani oder Jakic: Wer ist der Spieler der Hinrunde, wem gehört die Zukunft und bei welchem Spieler erhoffen wir uns noch mehr? FUSSBALL2000 vergibt die Spieler-Awards für die bisherige Hinrunde.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Während Eintracht Frankfurt auf einem starken vierten Platz der Bundesliga-Tabelle überwintert, blicken Basti, Patricia und Marv von FUSSBALL2000 zurück auf die vergangene Hinrunde und zeichnen die Spieler aus: Wer ist der Breakout-Star der Hinrunde? Wer bekommt den prestigeträchtigen Uwe-Bindewald-Award für den stabilsten Verteidiger? Bei wem geht noch mehr und wer ist der Spieler der Hinrunde? All das und mehr in der neuen Folge FUSSBALL2000.