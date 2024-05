Unmittelbar vor dem Schlusspfiff erlebt das ansonsten ereignisarme Stadtduell zwischen dem FSV und Eintracht Frankfurt II dann doch noch einen Höhepunkt. Einen, der den Bornheimern so gar nicht taugt.

Nackenschlag in der Nachspielzeit: Der FSV Frankfurt hat die vorzeitige Rettung in der Regionalliga Südwest verpasst und das Stadtduell gegen die Zweitvertretung der Eintracht in allerletzter Minute mit 0:1 (0:0) verloren. Da zeitgleich am Sonntag der Tabellen-14. Astoria Walldorf den Spitzenreiter, die Stuttgarter Kickers, bezwang (3:2), stecken die Bornheimer weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Den Siegtreffer für die Eintracht erzielte Sidney Raebiger (90.+2).

Die Fußballfans im Stadion am Bornheimer Hang bekamen über weite Strecken ein ereignisarmes Spiel geboten. Zwar starteten beide Teams engagiert, hatten Torabschlüsse, spätestens nach einer Viertelstunde aber verflachte die Partie mehr und mehr. Großchancen in Hälfte eins gab es keine.

Intensität nimmt zu in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel nahm immerhin die Intensität wieder etwas zu, es gab vereinzelte Strafraumsituationen, einen Sieger hatte die Partie aber nicht verdient. Eigentlich. Denn ein Tor fiel dennoch, für die Eintracht. Raebiger verwandelte im Nachsetzen auf Vorlage von Daniel Starodid. Die FSV-Profis reklamierten eine Abseitsstellung, am bitteren Fakt für die Hausherren, dem Gegentor und der Niederlage, aber änderte das natürlich nichts mehr.

Bereits am Samstag hatte der KSV Hessen Kassel im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg bei den Offenbacher Kickers gefeiert und sich der allergrößten Sorgen entledigt. Mit Blick auf die Tabelle ist der Ligaerhalt für die Nordhessen (44 Punkte) aber ebenso wenig fix wie für den TSV Steinbach Haiger (41) und den FSV Frankfurt (42). Walldorf drückt zwei Spieltage vor Schluss von hinten (40).