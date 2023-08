Zweiter Sieg im zweiten Pflichtspiel für Neu-Trainer Dino Toppmöller! Eintracht Frankfurt gewinnt daheim das Hessenderby gegen den SV Darmstadt 98 vor imposanter Kulisse, doch viele der Baustellen der Vorsaison sind noch immer virulent. FUSSBALL2000 zeigt auf, was jetzt noch besser werden muss.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Der Kader von Eintracht Frankfurt befindet sich weiter im Umbruch, womöglich verlässt bald mit Randal Kolo Muani ein weiterer wichtiger Baustein Eintracht Frankfurt, doch der Bundesliga ist das egal: Sie ist an diesem Wochenende unerbittlich in die neue Saison gestartet und trotz aller Veränderungen konnte Eintracht Frankfurt das Hessenderby gegen die Lilien aus Darmstadt für sich entscheiden.

Doch die Leistung der Mannschaft wirft Fragen auf: Reicht’s damit auch gegen größere Gegner? Wo ist der Speed, wo die Torchancen? Und wann sind endlich alle Transfers getätigt? Patricia, Marvin und Basti Red versuchen, Antworten zu finden und freuen sich schon auf den Europacup! Nächstes Ziel: Levski putzen!