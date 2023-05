Eintracht Frankfurt zeigt auf Schalke eine ordentliche Leistung, lässt die letzte Chance auf Platz sieben und Europa aber wohl liegen. FUSSBALL 2000 rät: Ab jetzt volle Konzentration auf das Finale in Berlin.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt kommt in einer hitzigen Partie nicht über ein 2:2 gegen den FC Schalke 04 hinaus und verpasst es, den Rückstand auf die europäischen Plätze zu verkürzen. Die Formkurve von Eintracht Frankfurt zeigt zwei Wochen vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig zwar weiter nach oben, für Platz sieben war dieser Punkt von Eintracht Frankfurt aber wohl zu wenig.

FUSSBALL 2000 fühlt sich gefangen in einer seltsamen Zwischenwelt zwischen Bundesliga-Alltag und Titel-Träumen und kommt ins Plaudern. Über die Schiedsrichter, über die Spannung in der Bundesliga und natürlich über die kommenden zwei Spiele von Eintracht Frankfurt. Der Tenor: Ab jetzt zählt nur noch das Finale.