Nach zwei Niederlage gegen die SSC Neapel und RB Leipzig muss sich Eintracht Frankfurt erst einmal sammeln. Die Qualität ist weiterhin da, die Leistungen stimmen aber einfach nicht mehr. Woran liegt das? FUSSBALL 2000 analysiert die gefährliche Lage.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt verliert nach der Niederlage in der Champions League gegen die SSC Neapel auch in der Bundesliga gegen RB Leipzig. In der Königsklasse droht das Achtelfinal-Aus, in der Bundesliga drohen die Hessen, den Kontakt zur Spitze zu verlieren. Basti, Mark, Nikan und Phil besprechen die aktuelle Situation und stellen die Frage, ob die großen Ziele in Gefahr sind.

Einig ist sich FUSSBALL 2000 nicht. Klar ist aber, dass Frankfurt jetzt eine Reaktion zeigen muss. Weitere Themen: Was ist die beste Besetzung in der Defensive? Was sind die Gründe für die Leistungsdelle? Und warum hat Kristijan Jakic keine Stammplatz-Garantie?