Eintracht Frankfurt enttäuscht auch gegen den VfB Stuttgart und wirkt zunehmend ratlos. Was muss passieren, damit in der Champions League gegen Neapel das Wunder möglich ist? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt kann auch gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga nicht gewinnen und rutscht immer weiter in Richtung Krise. Fünf Tage vor dem Knaller in der Champions League beim SSC Neapel sucht Eintracht Frankfurt nach der guten Form der Hinrunde und kommt einfach nicht mehr in Schwung. Muss Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt Lucas Alario oder Faride Alidou eine Chance geben? Warum ist die Abwehr von Eintracht Frankfurt so anfällig für Fehler? Und was passiert, wenn Randal Kolo Muani mal keinen guten Tag hat? Außerdem großes Thema: Das Chaos um die Tickets für Fans von Eintracht Frankfurt in Neapel.