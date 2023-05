So kann Eintracht Frankfurt Pokalsieger werden

Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Freiburg und ist auch im nächsten Jahr im internationalen Wettbewerb dabei. Noch wichtiger allerdings: Der Sieg zeigt, wie viele Emotionen noch in dieser Mannschaft stecken. So ist der DFB-Pokal-Sieg möglich.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt schnappt sich nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg in der Bundesliga doch noch Platz sieben und spielt in der nächsten Saison mindestens in der Europa Conference League. Randal Kolo Muani und Junior Dina Ebimbe belohnen eine starke Schlussphase von Eintracht Frankfurt und sorgen für ein Emotions-Feuerwerk bei Eintracht Frankfurt.

Eine Woche vor dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig zeigt Eintracht Frankfurt, was im Zusammenspiel mit den Fans möglich ist. FUSSBALL 2000 analysiert das letzte Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt und blickt voraus auf das Endspiel in Berlin. Klar ist: Eintracht Frankfurt kann den Titel holen.