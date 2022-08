Ein Pokalsieg verpackt als Statement: Eintracht Frankfurt nimmt die Hürde Magdeburg erstaunlich souverän! Kein Drama, kein Nervenflattern. Das erste Pflichtspiel war eine Ansage - und jetzt kommen zum Bundesligastart die Bayern. Warum ist die Eintracht schon jetzt so brutal gut in Form? Und was ist am Freitag drin gegen den Rekordmeister?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Selten war eine erste Pokalrunde als Eintracht-Fan so entspannt: das 4:0 beim 1.FC Magdeburg macht Lust auf die neue Saison, denn die Glasner-Elf präsentiert sich in erstaunlicher Frühform. Allen voran Neuzugang Mario Götze und ein überragender Daichi Kamada auf neuer Position lassen die Fans träumen.



FUSSBALL2000 diskutiert: warum ist die Eintracht schon jetzt so gut? Inwiefern kann oder muss man diese Elf mit Blick auf das Bayern-Spiel verändern? Basti und Phil bewerten die Erkenntnisse aus dem Pokalauftritt in Magdeburg.