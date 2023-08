Gelungener Start für die U19 von Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison. Die Hessen konnten den FC Bayern München besiegen.

Traumstart für Eintracht Frankfurt in die neue Saison der U19-Bundesliga. Die Hessen bezwangen den FC Bayern München am Samstagnachmittag mit 4:2 (2:1). Matchwinner war Toptalent Anes Alaoui, der erst nach 19 Minuten in die Partie kam und sofort einen Doppelpack (23./31.) schnürte.

Die Münchner konnten zwar noch ausgleichen, doch Derek Boakiye Osei (81.) und Marko Mladenovic (90.) entschieden die spannende Begegnung für die Eintracht.