Kevin Trapp ist Torhüter bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Kevin Trapp ist auch Torhüter beim SV Höf und Haid in der B-Klasse. Und dies ist kein Fehler.

Kevin Trapp steckt in der Krise. Vergangenen Sonntag schnappten die Pranken nicht zu wie gewollt, musste der erfahrene Torhüter gleich zweimal hinter sich greifen, obwohl die eigene Mannschaft den Gegner nach allen Regeln der Fußballkunst dominierte, einen Kantersieg einfuhr. Ob Trapp, der ohnehin seit geraumer Zeit genauer beäugt wird als seine Mitspieler, deshalb sogar die Ablösung unter der Latte droht?

Er sei ein bisschen sprachlos, ließ er den hr-sport auf Anfrage wissen, darüber nämlich, "dass plötzlich so viele etwas von mir wollen". Dabei versuche er, der Trappo, wie er gerufen wird, doch lediglich sein Niveau hochzuhalten. Und tatsächlich: In der Vergangenheit hat Trapp mehr als zufriedenstellend performt, sich zu den besten Torhütern der Liga gemausert, reihenweise Zu-Null-Spiele absolviert. Alles vergessen? Schnelllebiger Fußball? Er könne sich "gar nicht alle Sprüche darüber merken", sagt Trapp. Es sind schlicht zu viele, stets in eine ähnliche Richtung. Am besten, das weiß man, hilft da die Konzentration auf das Wesentliche.

Trapp spielt die Saison seines Lebens

Trapp also wird versuchen, die Gegentore auszublenden und alsbald sein Toplevel wieder zu erreichen. Am heutigen Donnerstag schon steht die nächste Chance zur Leistungsschau an, am frühen Abend, wenn seine Mannschaft wieder antritt als Favorit: Der SV Höf und Haid ist gefordert bei der SG Bellings/Hohenzell II.

Wer es bis hierhin geschafft hat, dem dürfte dünken: Es wird wohl zwei Kevin Trapps geben - nicht nur den prominenten Kapitän des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Es gibt auch jenen Kevin Trapp aus der Kreisliga B Schlüchtern. Und der ist passenderweise ebenfalls Torhüter. Zwei Tore kassierte er - wie erwähnt - vergangenen Sonntag beim 6:2-Erfolg gegen den TSV Heubach, was deshalb erwähnenswert ist, sind sie nicht Zeichen einer Krise, sondern der Stärke: Denn es waren seine einzigen Gegentreffer der laufenden Runde überhaupt.

Der Ortsteilclub aus Flieden führt mit 14 Siegen aus 14 Spielen die Tabelle an. "Wir spielen die Saison unseres Lebens", sagt Amateur-Trapp und meint damit auch ein Stück weit sich selbst.

Trapp lacht über Trapp-Vergleiche

Er ist ja nicht erst seit gestern ein Torwart, noch dazu schon immer ein Kevin Trapp. Ergo: Die Vergleiche mit dem Eintracht-Profi sind ihm nicht fremd, in letzter Zeit aber nehmen sie zu. Hier ein Zeitungsbericht, dort ein TV-Interview: Der Stein ist ins Rollen geraten. "Aber ich mache das gerne", sagt Trapp, "so lernen die Leute auch mal unseren kleinen Verein kennen." Der SV Höf und Haid kickt seit 1996 ausnahmslos in der B-Liga, mehr Konstanz geht kaum.

Zurück zu Kevin Trapp, also jenem, der auf diversen Dorfsportplätzen regelmäßig von Schiedsrichtern, Stadionsprechern, Gegenspielern oder Zuschauern aufs Korn genommen wird. "Da lache ich einfach drüber." Zumal er ja selbst Eintracht-Sympathisant sei und Vergleiche mit dem Eintracht-Keeper ihm durchaus schmeicheln. Persönlich begegnet sind sich die Namensvetter übrigens noch nie, was sich aus Sicht des Feierabend-Fußballers gerne ändern kann. Und das, liebe Eintracht, würde diese nette Geschichte doch nun wirklich abrunden.