Leihe mit Kaufoption Eintracht lässt Alidou erneut ziehen

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Abgang zu verzeichnen. Faride Alidou schließt sich Serie-A-Klub Hellas Verona an.

Veröffentlicht am 25.08.24 um 11:49 Uhr

Eintracht Frankfurt lässt Angreifer Faride Alidou erneut ziehen. Die Hessen verleihen den 23-Jährigen an Hellas Verona. Dem Klub aus der italienischen Serie A wurde zudem eine Kaufoption eingeräumt. Das gaben die Hessen am Sonntag bekannt.

Alidou kam im Sommer 2022 vom Zweitligisten Hamburger SV zur Eintracht, wo er auf 21 Pflichtspieleinsätze kam (ein Tor, eine Vorlage). In der vergangenen Saison spielte der gebürtige Hamburger leihweise beim 1. FC Köln, bei dem ihm in 26 Partien vier Treffer gelangen.

"Starke und spannende Liga"

"Für Faride ist es aktuell sehr wichtig, regelmäßig Spielzeit zu erhalten und sich im Wettbewerb zu messen", wird Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Bei Hellas Verona kann er in einer starken und spannenden Liga weitere Erfahrungen sammeln. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison in Italien."