Erschwerte Anreise vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam für Anhänger von Eintracht Frankfurt: Rund um das Europa-League-Spiel sorgt ein ÖPNV-Streik für reichlich Komplikationen. Die Fans sollten früh anreisen.

Anhänger von Eintracht Frankfurt müssen sich auf eine erschwerte Anreise vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Hessen in der Europa League am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) gegen Ajax Amsterdam einstellen. Aufgrund des angekündigten ÖPNV-Streiks fahren am Spieltag in Frankfurt keine Straßenbahnen zum Stadion im Stadtwald, lediglich die S-Bahnen steuern die Haltestelle "Stadion" an.

Anhänger, die mit dem ÖPNV anreisen möchten, bleibt somit nur die An- und Abreise mit der S-Bahn, was vor und nach der Partie für reichlich Schwierigkeiten sorgen dürfte - auch deswegen, da das Spiel nicht wie gewohnt am späten Abend stattfindet, sondern direkt in den Feierabendverkehr in der Stadt fällt.

Eintracht empfiehlt frühe Anreise

"Üblicherweise ist ein 18.45-Uhr-Spiel bereits schwierig aufgrund des Feierabendverkehrs ohne Streik", betonte ein Eintracht-Sprecher vor dem Aufeinandertreffen mit Ajax. "Mit Streik wird es ungleich schwieriger." Der Frankfurter Bundesligist empfiehlt daher allen Anhängern, früh zu der Europapokal-Partie anzureisen.

Insgesamt werden im gesamten Frankfurter Stadtgebiet am Donnerstag die Straßenbahnen und auch U-Bahnen bestreikt. Die Tram-Linien 20 und 21 können zum Stadion also nicht genutzt werden. Busse und S-Bahnen fahren jedoch. Erschwerend kommt am Spieltag das Wetter hinzu: Laut Vorhersage ist der gesamte Donnerstag verregnet, was eine Anreise beispielsweise mit dem Fahrrad auch nicht wirklich erstrebenswert macht.

Für die 2.800 Fans von Ajax Amsterdam, die zum Spiel erwartet werden, hat der Streik keine direkten Auswirkungen. Sie kommen - wie bei europäischen Spielen in Frankfurt üblich - mit einer Sonder-S-Bahn zum Stadion.