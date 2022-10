Eintracht Frankfurt kann gegen Olympique Marseille einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Gleichzeitig droht aber auch der frühzeitige K.o. in der Champions League. Was passieren muss? Die Szenarien im Überblick.

Ob Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ein guter Mathematiker ist, ist nicht bekannt. Seine Blitz-Analyse der Tabellenkonstellation kurz nach der Niederlage von Eintracht Frankfurt bei Tottenham Hotspur vor rund zwei Wochen war an der Wahrheit aber schon sehr nah dran. "In der Gruppe ist alles offen", sagte Krösche – und hatte Recht.

Achtelfinale in der Champions League, Überwintern in der Europa League oder das frühzeitige Aus? Für Eintracht Frankfurt ist zwei Spieltage vor Schluss weiter alles drin in der Gruppe D der Königsklasse. Die Hessen starten als Tabellenschlusslicht mit vier Punkten zwar mit der schlechtesten Ausgangslage aller Teams in die Crunchtime. Sporting Lissabon (6 Punkte), Olympique Marseille (6 Punkte) und Tottenham (7 Punkte) sind aber alle noch in Reichweite.

"Wir müssen beide Spiele gewinnen", fasste Krösche die Ausgangslage zusammen – und hatte damit nur teilweise Recht. Denn das ist gar nicht zwingend nötig. Aber der Reihe nach. Was wäre wenn?

Weitere Informationen Was entscheidet bei Punktgleichheit? Sollten nach Beendigung aller Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften punktgleich sein, entscheidet der direkte Vergleich. Sprich: die höhere Punktzahl aus den direkten Duellen. Sollte auch dieser Vergleich ohne Sieger enden, entscheidet die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Ende der weiteren Informationen

Wenn die Eintracht beide Spiele gewinnt…

…steht sie definitiv im Achtelfinale der Champions League. Ob die Hessen dann als Gruppensieger oder Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, hängt von Tottenham ab. Sollten die Londoner in den verbleibenden zwei Partien mehr als zwei Punkte holen, wären sie Erster. In allen anderen Fällen die Eintracht.

Wenn die Eintracht am Mittwoch (21 Uhr) gegen Marseille gewinnt…

…ändert sich an der Ausgangslage prinzipiell erst einmal nichts. Mit dann sieben Punkten könnte die Eintracht von Platz eins bis Platz vier noch alles erreichen. Am Mittwochabend lohnt sich aber ein Blick auf das Parallelspiel. Denn:

Wenn die Eintracht gegen Marseille gewinnt und…

…gleichzeitig Tottenham im eigenen Stadion Sporting Lissabon schlägt, reicht dem Team von Trainer Oliver Glasner im letzten Gruppenspiel in Lissabon schon ein Punkt, um sicher in der Europa League zu überwintern. Sollte Marseille zeitgleich gegen Tottenham nicht gewinnen, wäre die Eintracht schon mit einem Remis Zweiter und damit im Champions-League-Achtelfinale. Klar ist auch: In diesem Fall wäre Tottenham schon vor dem letzten Spieltag sicher Gruppensieger.

…Lissabon in Tottenham einen Punkt holt, braucht die Eintracht definitiv einen weiteren Sieg für die nächste Runde. Ein Remis in Lissabon könnte in diesem Fall für Rang drei reichen. Allerdings nur, wenn Marseille nicht gegen Tottenham gewinnt. Heißt: Selbst ein Sieg gegen Marseille und ein anschließendes Unentschieden in Lissabon sind keine Garantie für Überwintern in Europa.

…Tottenham gegen Lissabon verliert, wird es richtig kompliziert. Mit einem Sieg bei Sporting Lissabon, das ist klar, wäre die Eintracht auf jeden Fall im Achtelfinale. Bei einem Remis sicher Dritter. Selbst bei einer Niederlage gibt es aber Hoffnung: Sollte in diesem Fall Tottenham nicht in Marseille verlieren, dürfte die Eintracht weiter in der Europa League antreten.

Wenn die Eintracht gegen Marseille einen Punkt holt…

…ist der Gruppensieg definitiv nicht mehr möglich. Für Rang zwei wäre die Eintracht auf Schützenhilfe angewiesen.

Wenn die Eintracht gegen Marseille einen Punkt holt und…

…Lissabon in Tottenham NICHT gewinnt, braucht die Eintracht im abschließenden Gruppenspiel bei Sporting einen Sieg, um weiterhin international dabei zu sein. Sollte dann Marseille gegen Tottenham nicht gewinnen, wäre Frankfurt Zweiter. Bei einem Sieg Marseilles immerhin Dritter. Wenn die Eintracht nur einen oder gar keinen Punkt holt, ist sie definitiv Letzter.

…Lissabon in Tottenham gewinnt, ist die Champions-League-Saison für die Eintracht definitiv beendet. Aber: Ein Sieg in Lissabon reicht dann auf jeden Fall – und unabhängig vom Ausgang des Parallel-Spiels – für Rang drei. Bei einem Remis oder einer Niederlage in Lissabon wäre die Eintracht Letzter.

Wenn die Eintracht gegen Marseille verliert…

…ist Platz zwei für die Hessen definitiv nicht mehr zu erreichen. Und auch Platz drei dann nur noch sehr schwer realisierbar.

Wenn die Eintracht gegen Marseille verliert und…

…Lissabon in Tottenham gewinnt, hat die Reise der Frankfurter am letzten Spieltag nach Portugal nur noch einen touristischen Anreiz. In diesem Fall wäre die Eintracht schon am Mittwochabend sicher Gruppenletzter.

…Lissabon in Tottenham einen Punkt holt, braucht die Eintracht in Lissabon ein Fußball-Wunder für Platz drei. Die Hessen müssten in diesem Fall den direkten Vergleich mit Sporting gewinnen. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel eine Herausforderung.

…Tottenham gegen Lissabon gewinnt, gibt es noch eine Rest-Hoffnung: Ein Sieg in Lissabon wäre dann gleichbedeutend mit dem Sprung auf Platz drei.