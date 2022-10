Kann die Eintracht weiter in der Champions League jubeln?

Kann die Eintracht weiter in der Champions League jubeln? Bild © Imago Images

So schafft es die Eintracht ins Achtelfinale der Champions League

Endspiel in Lissabon

Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille ist die Ausgangslage klar: Fürs Erreichen des Achtelfinales der Champions League müssen die Hessen am Dienstag bei Sporting Lissabon gewinnen. Ein anderes Szenario könnte zumindest das Überwintern in Europa sichern.

Eintracht Frankfurt besiegt Olympique Marseille

Großes Rechnen und Theoretisieren vor dem Spiel gegen Marseille und jetzt ist plötzlich alles ganz einfach: Nach dem 2:1-Sieg der Frankfurter gegen Olympique liegen die Hessen in der Tabelle der Gruppe D auf Rang drei. Im letzten Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr) in Lissabon reicht damit nur ein Sieg, um doch noch das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen.

Auch das Parallelspiel wird wichtig

Denn mit drei Punkten bei Sporting überholen die Frankfurter die Portugiesen auf jeden Fall und sind je nach Ausgang des Parallelspiels Marseille gegen Tottenham dann Gruppensieger oder -zweiter. Ein Remis reicht dagegen nicht für den Verbleib in der Königsklasse, denn dann wären die Frankfurter zwar punktgleich mit Lissabon (und eventuell auch mit Tottenham), wegen des negativen direkten Duells gegen beide Clubs könnte die SGE aber weder an Sporting noch an den Spurs vorbeiziehen.

Ein Remis oder sogar eine Niederlage könnten aber immerhin noch für Rang drei und damit die Europa League reichen. Das hängt dann aber ganz von der Partie Marseille gegen Tottenham ab. Ein Sieg der Franzosen und die Eintracht wäre ohne eigenen Dreier plötzlich Gruppenletzter und damit ganz raus.

Übrigens: Während die Eintracht bei Platz eins oder zwei ins Achtelfinale der Champions League einziehen würde, müsste sie bei Platz drei schon im Sechzehntelfinale der Europa League antreten. Beide Runden werden am 7. November ausgelost und im kommenden Februar bzw. März ausgespielt.