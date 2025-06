Erst Bornheim, dann Amerika: Eintracht Frankfurt wird in der Sommervorbereitung einige Testspiele absolvieren und seine Trainingslager-Zelte erneut in weiter Ferne aufschlagen. Der Sommerfahrplan im Überblick.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bereits im vergangenen Jahr verbrachte das Team von Eintracht Frankfurt einen Teil der Sommervorbereitung in den USA. Das wiederholt sich 2025: Zwischen dem 22. Juli und dem 3. August ist der Adler-Tross in Amerika unterwegs.

USA-Trip auch Teil der "Internationalisierungsstrategie"

Dabei stehen zwei Testspiele auf dem Programm: beim Louisville City FC am 29. Juli (19.30 Uhr Ortszeit, 1:30 Uhr MESZ) und beim MLS-Team Philadelphia Union am 2. August (17.30 Uhr Ortszeit, 23.30 Uhr MESZ).

"In erster Linie ist es im Sommer von Bedeutung, dass wir uns bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten können. Im vergangenen Jahr haben wir den Grundstein für eine starke Hinrunde in Louisville gelegt", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Wir waren sehr zufrieden mit den Begebenheiten vor Ort und haben uns daher auch in diesem Jahr für diese Möglichkeit entschieden. Zudem passt das Trainingslager in die Internationalisierungsstrategie von Eintracht Frankfurt."

Erstes Mannschaftstraining am 9. Juli

Getestet wird auch schon zuvor in heimischen Gefilden, nämlich am 19. Juli (18 Uhr) in Bornheim beim FSV Frankfurt. Am 9. August, also eine Woche vor dem Saisonstart, soll es ein "internationales Testspiel" geben - der Gegner ist allerdings noch nicht bekannt.

Der Aufgalopp zur neuen Spielzeit, die die Eintracht auch in die Champions League führt, ist für den 9. Juli geplant - dann lädt Trainer Dino Toppmöller zum ersten Mannschaftstraining. In den beiden Tagen zuvor sollen bereits Leistungstests stattfinden.

Der Sommerfahrplan der Eintracht im Überblick