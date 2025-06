Die Eintracht Frankfurt Frauen verstärken ihre Offensive. Vom VfL Wolfsburg kommt die international erfahrene Rebecka Blomqvist, die über einen exzellenten Torriecher verfügt.

Veröffentlicht am 06.06.25 um 12:24 Uhr

Es hatte sich bereits angedeutet, der hr-sport erstmals Anfang Mai vom Interesse des hessischen Erstligisten berichtet, nun ist es fix: Die Eintracht Frankfurt Frauen verpflichten Stürmerin Rebecka Blomqvist vom VfL Wolfsburg. Nach Torhüterin Sophia Winkler und Erëleta Memeti ist die schwedische Nationalspielerin die dritte Neue des Bundesliga-Dritten vom Main. Blomqvist unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028. "Wir dürfen uns mit Rebecka auf eine national wie international erfahrene Spielerin freuen, die im Offensivspiel sehr viel Flexibilität mitbringt. Mit ihrer Spielintelligenz und ihrer Torgefahr passt sie perfekt in unser Spielsystem", sagte Katharina Kiel, die Technische Direktorin der Eintracht.

Die 27-Jährige kam in ihren fünf Wolfsburger Jahren in 55 Bundesligapartien und 24 Champions-League-Spielen zum Einsatz. Nach einem Kreuzbandriss im September 2023 kämpfte sie sich zwar zurück, war aber keine unangefochten Stammkraft mehr. In der Liga gelang ihr nur ein Tor. Mit dem VfL feierte sie insgesamt vier Pokalsiege und die Meisterschaft 2022. Mit dem schwedischen Nationalteam gewann sie bei Olympia 2021 Silber und wurde bei der WM 2023 immerhin Dritte.

"Eine offensive Waffe"

"Mit Wolfsburg habe ich in den vergangenen Jahren gegen Frankfurt schon öfter spielen dürfen – es waren immer schwierige Duelle. Von außen habe ich gespürt, dass sich da etwas entwickelt. Diese Entwicklung und das Potenzial waren für mich auch die Hauptgründe, jetzt hierher zu wechseln", sagte Blomqvist. Eintracht-Trainer Niko Arnautis nennt sie "eine weitere offensive Waffe, die mit ihrer Spielweise, aber auch ihrem Charakter sehr gut zu uns passt".