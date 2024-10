Stimmen zum Eintracht-Remis gegen Bayern "Das war ein Punkt des Willens"

Die Eintracht sichert sich gegen den FC Bayern kurz vor Schluss noch einen Punkt - und alle sind sich einig: Auch glückliche Zähler machen glücklich. Die Stimmen zum Spiel.

Veröffentlicht am 06.10.24 um 20:15 Uhr

Die Frankfurter Eintracht trotz dem FC Bayern München am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen Punkt ab. Beim 3:3-Unentschieden treffen Omar Marmoush (22. und 90.+4) und Hugo Ekitiké (35.) für die Hessen, für die Gäste sind Min-jae Kim (15.), Dayot Upamecano (38.) und Michael Olise (53.) erfolgreich. Die Stimmen zum Spiel:

Dino Toppmöller: Man muss nur meinen Jubellauf sehen, um meine Emotionen beim 3:3 zu sehen. Ich freue mich sehr für die Jungs, weil sie viel leiden mussten. Es ist natürlich glücklich in der letzten Minute, aber wir sind extrem froh über diesen Punkt. Bayern war sehr dominant, aber wir haben gut im tiefen Block verteidigt. Aus dem Spiel heraus waren sie nicht so gefährlich, sondern halt bei Standards. Omar Marmoush ist in einer bestechenden Form. Er braucht die Liebe des Teams und der Fans, dann blüht er einfach auf.

Markus Krösche: "Das war ein Punkt des Willens gegen eine sehr starke Mannschaft. Die Bayern haben ein herausragendes Spiel gemacht, wir waren gut im Umschaltspiel. Dass wir es ganz so passiv angehen, war nicht der Matchplan, aber die Bayern waren sehr dominant. Aber es war ein Zeichen von Mentalität, dass wir einfach nicht aufgeben. Dieser Glaube an die eigene Stärke zeichnet die Jungs gerade aus. Omar hat momentan diese Zielstrebigkeit vor dem Tor und nutzt seine Schussstärke sehr gut. Er hat in den letzten Wochen nochmal einen großen Entwicklungsschritt gemacht."

Omar Marmoush (bei Dazn): "Wir haben das sehr gut gemacht, haben sehr gut als Mannschaft agiert. Wir waren kalt vor dem Tor. Ich bin froh, dass wir den Punkt mitnehmen konnten. Ich muss auch meiner Mannschaft danken, sie haben sehr dabei geholfen, dass ich die Tore machen konnte."

Rasmus Kristensen: "Als Marmoush das späte Tor gemacht hat, das war einfach geil. Wir haben das Spiel sehr lange offen gehalten, das haben wir gut gemacht. Wir sind mental gut im Spiel geblieben. Aber sie waren eigentlich viel besser, da haben wir am Ende einfach Glück. Wir müssen vor allem die Ecken besser verteidigen. Aber es war auch ein brutal starker Gegner, die beste Mannschaft in Deutschland. Mit unseren beiden Stürmern vorne haben wir immer eine Chance. Omar ist sicher einer der besten drei Stürmer derzeit in der Liga."

Hugo Larsson: "Es war eine gute Woche. Wir sind Tabellendritter, das ist ein guter Saisonstart. Omar arbeitet sehr hart für den Erfolg, er arbeitet viel fürs Team und verdient sich die Tore."

Max Eberl (Sportvorstand Bayern München): "Die Art und Weise wie wir spielen, ist schon bemerkenswert. Dass wir nur mit einem Punkt nach Hause fahren, das ist enttäuschend. Frankfurt hatte keine echten Ballstafetten. Sie haben zwei herausragende Konter gespielt, aber wir waren dann sofort wieder im Spiel. In der zweiten Halbzeit schießt die Eintracht einmal aufs Tor und momentan hat Marmoush einfach einen Killerinstinkt."