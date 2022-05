Mehr als 100.000 Fans in Sevilla, Ausnahmezustand in Frankfurt: Das Europa-League-Finale der Eintracht gegen die Glasgow Rangers bricht alle Rekorde. Wie und wo wird gefeiert? Gibt's noch Tickets? Und wer fällt aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Videobeitrag Video Das Europa-League-Finale in Sevilla: die Eintracht-PK beim Mediaday Video Oliver Glasner auf der Pressekonferenz Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt trifft im Finale der Europa League am Mittwoch (21 Uhr) in Sevilla auf die Glasgow Rangers. So weit die nüchternen Fakten. Dass rund um diese Partie jedoch fast nichts normal und nüchtern ist, spürt man schon jetzt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum großen Endspiel.

Worum geht's noch mal?

Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers kämpfen am 18. Mai im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla tatsächlich um den Titel in der Europa League. Für die Eintracht wäre es der zweite internationale Erfolg der Vereinsgeschichte – und der erste seit 42 Jahren. Für die Schotten wäre es ebenfalls der zweite internationale Erfolg der Vereinsgeschichte – und der erste seit 50 Jahren. Es standen wohl schon Teams mit weniger Gier auf eine Trophäe in einem europäischen Endspiel.

Gibt es Ausfälle bei den Teams?

Die Eintracht muss im Finale definitiv auf Abwehrchef Martin Hinteregger verzichten. Der Österreicher zog sich im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham eine Oberschenkelverletzung zu und wird das Duell mit den Rangers verpassen. Als Alternativen stehen Tuta und Makoto Hasebe bereit. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Offensivkraft Jesper Lindström. Auch den Dänen zwickts in der Oberschenkel-Muskulatur, bei ihm besteht aber noch Hoffnung. "Er ist schmerzfrei, das könnte eine Punktlandung geben", so Sportvorstand Markus Krösche.



Der Gegner aus Glasgow hat die aufreibenden Halbfinal-Duelle mit RB Leipzig ohne größere Wehwehchen überstanden, ein paar Personal-Probleme gibt es dennoch: Der kolumbianische Stürmer Alfredo Morelos, mit 19 Treffern der torgefährlichste Profi im Kader, wird das Finale auf jeden Fall verpassen. Der jamaikanische Angreifer Kemar Roofe, mit 16 Treffern der dritterfolgreichste Rangers-Spieler, ist zudem fraglich.

Wie wird die Eintracht auflaufen?

Am System, das ist klar, wird Trainer Oliver Glasner nichts mehr ändern. Das 3-4-3 mit Dreierkette bei eigenem Ballbesitz und Fünferkette in der Defensive hat sich bewährt, das Team ist eingespielt. Rein personell gibt es zudem auch nur wenige Fragezeichen. In der Abwehr-Zentrale hat Glasner die Wahl zwischen Tuta und Hasebe. Sollte Tuta spielen, was die wahrscheinlichere Variante ist, würde Almamy Touré die rechte Halbposition übernehmen. Auf der Doppel-Sechs haben Djibril Sow und Sebastian Rode die Nase vorne. Sollte Lindström ausfallen, darf wieder Jens Petter Hauge ran.

Welches Trikot wird die Eintracht tragen?

Wie schon beim fulminanten 3:2-Sieg in Barcelona und beim 2:1-Erfolg in London gegen West Ham United wird die Eintracht auch im Finale von Sevilla in Weiß auflaufen. "Wir haben Europa in Weiß gerockt. Wir werden als Bestia Blanca betitelt", unterstrich Vorstandssprecher Axel Hellmann. "Wir müssen einfach in Weiß spielen." Die weiße Bestie soll vor der weißen Fan-Wand den Titel holen.

Wann reist die Eintracht an?

Die nächste Parallele zu den erfolgreichen Auftritten in Barcelona und London ist die Abfolge der Abreise. Wie schon vor dem Viertelfinale und dem Halbfinale wird die Eintracht das Abschlusstraining am Dienstagmittag noch auf heimischem Boden absolvieren, ehe der Frankfurter Tross in Richtung Flughafen und Finalstadt aufbricht. Dort steht dann am Abend noch die Pressekonferenz, eine kurze Platzbegehung und der offizielle Eintracht-Empfang auf dem Programm. Der Rest ist Finaltag.

Wie viele Fans werden in Sevilla erwartet?

Ganz genau kann diese Zahl wohl niemand vorhersagen. Klar ist aber, dass Sevilla für einige Tage fest in deutsch-britischer Hand sein wird. Von den Rangers werden mindestens 70.000 bis 80.000 Anhänger in Andalusien erwarten, andere Schätzungen gehen sogar von bis zu 100.000 Fans aus Glasgow aus. Vergleichsweise wenig, aber immer noch ein Brett, sind da die erwarteten 40.000 bis 50.000 Frankfurter. "Das wird ein Ansturm, den diese Stadt noch nicht erlebt hat", so Hellmann.

Gibt es irgendwo noch Tickets?

Dass diese Masse an Fans nicht komplett ins Stadion passen wird, versteht sich von selbst. Dass die Nachfrage nach Tickets die Schwarzmarkt-Preise in die Höhe schnellen lässt, ebenfalls. Für einen dreistelligen Preis gibt es bei den verschiedenen und mehr oder weniger seriösen Portalen inzwischen gar nichts mehr. Wer über die offiziellen Wege leer ausgegangen ist, muss tief in die Tasche greifen und weit über 1.000 Euro zahlen. Pro Person, pro Ticket, für 90 Minuten Fußball.

Was machen Fans ohne Tickets?

So oder so werden in Sevilla – je nach Rechnung – immer noch weit über 100.000 Fußball-Fans aus Schottland und Hessen das Spiel nicht im Stadion verfolgen können. Die entscheidende Frage für die Stadt und die Betroffenen: Wohin mit den Menschen und den Emotionen? Die gute Nachricht: Die UEFA plant in Absprache mit den Clubs aktuell zwei XXL-Public-Viewings auf zwei zentralen Plätzen für jeweils bis zu 50.000 Fans. Die Eintracht hat zudem ein Fanfest auf dem Prado de San Sebastian geplant. Die prominentesten Acts: Tankard, Celo & Abdi sowie Roy Hammer und die Pralinées. Wo sind die Hände?

Was erwartet die Fans im Stadion?

Im Gegensatz zum Frankfurter Fanfest oder dem Warm-Up in Sevilla – wahlweise schönsten oder touristischsten – Tapas-Bars gilt im Final-Stadion ein striktes Alkoholverbot. Die UEFA hat den Konsum von Bier vor ein paar Jahren zwar wieder erlaubt, in Spaniens Stadien bleibt der Zapfhahn aber trocken.

Wie ist das Wetter in Sevilla?

Der ohnehin meist unbändige Durst reisender Fußball-Fans wird in Sevilla durch das Wetter noch einmal zusätzlich verstärkt werden. Am Dienstag und am Mittwoch steigen die Temperaturen in der Stadt über die 30-Grad-Marke. Die Eintracht, die Rangers und alle Fans müssen sich auf Hochsommer einstellen. Also: Viel trinken (vor allem Wasser) und die Sonnencreme nicht vergessen.

Wo schauen die Fans in Frankfurt das Finale?

Neben den glücklichen Frankfurter Fans, die eine Eintrittskarte für das Finale ergattern konnten, und denen, die in Sevilla beim Public Viewing oder einer Kneipe das Spiel schauen, gibt es auch noch mehrere Zehntausende Daheimgebliebene. Option Nummer eins für viele: Das Public Viewing im Frankfurter Stadion. Da auch das allerdings schon ausverkauft ist, soll es vor der Arena noch eine kleinere Version für 5.000 bis 6.000 Eintracht-Fans geben. "Im und um das Stadion werden mehr als 50.000 Menschen sein", fasste Hellmann die Euphorie zusammen. Wohlgemerkt: "Im Stadion findet kein Spiel statt, da steht eine Leinwand."

Was passiert am Donnerstag?

Sollte die Eintracht den Pott nach Hessen holen, steigt am Tag nach dem Finale die große Titel-Sause inklusive Empfang der Mannschaft am Römer. Die Maschine aus Sevilla wird am frühen Abend im Frankfurter Flughafen landen, von dort aus geht es wie beim Pokal-Triumph 2018 mit Cabrios in Richtung Innenstadt. Ein Verkehrs-Chaos im Frankfurter Feierabend-Verkehr wäre wohl unvermeidlich, aber verschmerzbar. Da die Eintracht im Erfolgsfall mit mehr als 200.000 feiernden Menschen auf den Straßen rechnet, ist es wohl ohnehin besser, das Auto stehen zu lassen.

Und die geplanten Hochzeiten?

Die neun Brautpaare, die ihre standesamtliche Hochzeit am 19. Mai im Römer feiern wollten, dürften in den vergangenen Tagen hin und wieder über die Eintracht geflucht haben. Angesichts des zu erwartenden Fan-Ansturms wurden sämtliche Trauungen von der Stadt nämlich kurzfristig abgesagt und umgelegt. Damit jedoch künftig auch diese 18 Frankfurter wieder gut auf die Eintracht zu sprechen sein werden, hat die Mannschaft als Wiedergutmachung bereits ein paar Geschenke und Einladungen zu Spielen in Aussicht gestellt. "Wir lassen uns etwas einfallen", versprach Ansgar Knauff. "Ein Geschenk, Trikots, irgendwas. Oder sie feiern einfach mit uns."