Götze: USA aktuell kein Thema

Mario Götze hat sich in einem Interview mit der Bild am Sonntag zu Wechsel-Gerüchten in die USA geäußert. "Wir waren öfter in Amerika, und die MLS ist immer ein Zukunfts-Thema gewesen, auch schon, als ich noch jünger war", so Götze, der aber einschränkte: "Aber aktuell ist es noch keines – und es waren im Sommer auch nur Gerüchte, die da kursierten, ohne jeglichen Wahrheitsgehalt." Götzes Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2026, er sei happy mit seiner Familie in der Mainmetropole, bekräftigte er. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft, meinte er: "Für mich sehe ich das nicht mehr. Auch wegen der Familie und der Regeneration. Ich habe Zeit meiner Karriere in drei Wettbewerben gespielt. Das ist genug."