Jakic fit für Spiel in Frankfurt

Kristijan Jakic kann beim Spiel am Freitag (20.30 Uhr) in Frankfurt wohl auflaufen. Der 26-Jährige, der von der Eintracht an den FC Augsburg ausgeliehen ist, hat seine Achillessehnenprobleme auskuriert und ist zurück im Training des FCA. "Ich gehe davon aus, dass er am Freitag wieder spielt. Dieses Spiel bedeutet viel für ihn", sagte sein Trainer Jess Thorup am Mittwoch in der Pressekonferenz und fand lobende Worte für den Kroaten, der in Augsburg direkt zum Stammspieler geworden ist. "Er hat vom ersten Moment an auf dem Platz nicht nur mich, sondern auch den Verein und die Mitspieler überzeugt, dass er helfen kann. Er ist ein Winner-Typ, er gibt immer alles."