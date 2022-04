Ter Stegen sieht Frankfurt physisch im Vorteil

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen sieht Eintracht Frankfurt vor dem Duell mit dem FC Barcelona zumindest körperlich im Vorteil. "Grundsätzlich wissen wir, dass sie physisch stärker sind als wir, das ist einfach so. Ich glaube, das ist eine der physisch stärksten Mannschaften in der Bundesliga", sagte der Barca-Schlussmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) im RTL-/ntv-Interview. Ter Stegen hat mit Barcelona nach mäßigem Saisonstart wieder die Kurve bekommen, in der Liga sind die Katalanen seit Anfang Dezember ungeschlagen. Dies sei auch ein Verdienst von Trainer und Club-Ikone Xavi. "Es ist so, dass Xavi diese gewisse Präsenz auch hat, um uns zu erklären, was wir machen müssen und die Leute mitgerissen hat von Minute eins", sagte der Schlussmann.