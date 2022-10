Keine Pause in der Fußball-Hessenliga. Am Feiertag finden neun Partien statt.

Volles Programm in der Fußball-Hessenliga am Tag der Deutschen Einheit. Neun Begegnungen werden am Montag (15 Uhr) zeitgleich angpfiffen. Das so stark in die Saison gestartete Rot-Weiß Walldorf (Platz zwei/28 Punkte) reist nach Baunatal. Türk Gücü Friedberg (Platz drei/26 Zähler) ist beim Spitzenspiel beim SV Steinbach (Platz fünf/21 Punkte) gefordert. Verfolger FC Gießen (Platz sechs/21 Punkte) empfängt Kellerkind Hadamar. Außerdem spielen: Griesheim - Neuhof, SV Weidenhausen - Waldgirmes, Dietkirchen - Fernwald, FC Hanau - TSV Steinbach II, Eddersheim - Unter-Flockenbach, Alzenau - Erlensee.