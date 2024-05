Abstiegsendspiele am letzten Spieltag

Kurzmeldung Abstiegsendspiele am letzten Spieltag

In der Hessenliga stehen am letzten Spieltag noch wichtige Spiele um den Abstieg an.

In der Hessenliga steht am Wochenende der letzte Spieltag an. Der bereits aufgestiegen FC Gießen beschließt die Saison mit einem Heimspiel gegen den SC 1960 Hanau. Vize-Hessenpokalsieger Türk Gücü Friedberg empfängt den VfB Marburg. Der Hanauer FC spielt gegen Fernwald, Weidenhausen gegen Alzenau, Dietkirchen gegen Walldorf und Baunatal gegen Hünfeld.

Im Tabellenkeller stehen derweil noch Entscheidungen an. Der FC Erlensee braucht bei drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer zwingend einen Sieg bei Stadtallendorf. Der drittletzte Viktoria Griesheim ist punktgleich mit dem Tabellen-15. SV Steinbach und tritt gegen Waldgirmes an. Steinbach empfängt den FC Eddersheim. Alle Spiele finden am Samstag um 15 Uhr statt.