Keller-Kracher in der Hessenliga

In der Hessenliga kommt es am Samstag zum absoluten Keller-Kracher.

Dabei empfängt um 17 Uhr der Tabellenvorletzte aus Erlensee den punktgleichen Tabellenletzten aus Dietkirchen. Beide Teams brauchen in ihrer Situation dringend einen Sieg. Etwas früher um 14 Uhr trifft der Tabellenführer Türk Gücü Friedberg auf den SV Weidenhausen. Der erste Verfolger Baunatal empfängt zur gleichen Zeit den SV Steinbach. Erst am Sonntag ist dann der Tabellendritte FC Gießen gefordert. Die Mittelhessen spielen um 15 Uhr in Eddersheim.