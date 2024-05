Körbel schwärmt von Matanovic

Eintracht-Legende Charly Körbel freut sich jetzt schon auf die Rückkehr von Leih-Stürmer Igor Matanovic. "Der könnte mal ein Publikumsliebling werden", schwärmte der ehemaliga Frankfurter Profi im Interview mit der Bild-Zeitung. "Der hat was, so eine Frische und Robustheit." Matanovic spielt in dieser Saison in der 2. Bundesliga für den Karlsruher SC, kehrt im Sommer aber nach Frankfurt zurück. Für den KSC erzielte der Angreifer in dieser Spielzeit bereits 14 Treffer. "Ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder so einen richtigen Neuner im Team haben", so Körbel.