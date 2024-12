Lyon-Reise als Belohnung für 16-Jährigen

Dass Eintracht-Trainer Dino Toppmöller den gerade einmal 16 Jahre alten Ebu Bekir Is mit nach Lyon genommen hat, kommt nicht von ungefähr. "Ebu trainiert schon ein paar Wochen bei uns mit und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Das kann man als Belohnung ansehen für seine guten Leistungen", sagte der Coach des Europa-League-Teilnehmers auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Olympique am Donnerstag (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de). Is hatte am Wochenende auch zum ersten Mal bei der U21 in der Regionalliga-Startelf gestanden und seine Sache "richtig gut" gemacht, so Toppmöller. "Schauen wir mal, was die Zukunft für ihn bringt."