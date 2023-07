Meha verlängert in Kassel

Der KSV Hessen Kassel hat den Vertrag mit Routinier und Leistungsträger Alban Meha verlängert.

Alban Meha hat seinen Vertrag beim KSV Hessen Kassel um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Dies verkündete der Fußball-Regionalligist am Mittwochabend.

Sören Gonther, Geschäftsführer Sport, sagte zur Verlängerung des Routiniers: "Mit seiner Erfahrung ist er eine wichtige Stütze und Leistungsträger in unserer Mannschaft." Der 37 Jahre alte Meha wird darüber hinaus künftig an zwei Tagen in der Woche als zusätzlicher Co-Trainer die U17 unterstützen.