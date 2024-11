Kickers daheim gefordert

Am Samstag steht der 16. Spieltag in der Regionalliga Südwest an. Vier hessische Teams stehen auf dem Platz.

Kickers Offenbach empfängt am Samstag um 14 Uhr den abstiegsgefährdeten Göppinger SV und muss unbedingt siegen, um oben dran zu bleiben. Zur gleichen Zeit spielt die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen die Zweitvertretung der Eintracht. Es ist das Duell Zehnter gegen Vierzehnter. Der auf dem 15. Platz stehende FC Gießen muss zum SGV Freiberg reisen.