Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach verstärkt sich mit Onur Ünlücifci vom Ligakonkurrenten FSV Frankfurt.

Der 27-jährige Offensivspieler Onur Ünlücifci stand zuletzt zwei Jahre bei den Bornheimern unter Vertrag und zählte gerade in der vergangenen Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern. In 27 Regionalliga-Einsätzen erzielte er elf Tore und legte sieben auf.

"Mit Onur bekommen wir einen torgefährlichen, offensiven Mittelfeldspieler, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum spielen kann. Onur hat vor allem in der letzten Saison mit seinen Toren und seinen Assists gezeigt, wie wertvoll er in der Regionalliga sein kann. Wir freuen uns, dass er da ist", so OFC-Geschäftsführer Christian Hock.

Onur Ünlücifci beim Torjubel für den FSV Frankfurt. Bild © Imago Images