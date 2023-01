Kurz vor Ende der Transferphase sind die Offenbacher Kickers auf der Suche nach einem neuen Offensivmann fündig geworden. Für Mike Feigenspan ist es die Rückkehr nach Hessen.

Gesucht und gefunden: Kickers Offenbach hat mit Mike Feigenspan einen Spieler für die Offensive verpflichtet. Der 27-Jährige schloss sich am Dienstag kurz vor Transferschluss dem Regionalligisten an. Zuvor hatte er seinen Vertrag beim Drittligisten SV Meppen aufgelöst.

Feigenspan hat bislang 94 Spiele in der 3. Liga bestritten und dabei 12 Tore erzielt. In der Regionalliga stand er unter anderem bereits in seiner Geburtsstadt für Hessen Kassel auf dem Platz. Der Offensivmann kann sowohl auf den Flügeln als auch im Sturm eingesetzt werden.

Ersatz für abgewanderten Lemmer

In Offenbach soll Feigenspan den nach Dresden abgewanderten Topscorer Jakob Lemmer ersetzen. Wir sind froh, dass sich unsere Geduld ausgezahlt hat", sagte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg, der Feigenspans Tempo und Torgefahr lobte. "Mike bringt höherklassige Erfahrung mit und möchte ab sofort beim OFC seine Qualität wieder auf den Platz bringen. Darauf freuen wir uns.

"Ich habe Bock mit der Mannschaft etwas zu bewegen, ich glaube hier in der Stadt ist viel Feuer drin", so Feigenspan. "Ich will schnell Teil der Mannschaft werden, die Jungs kennenlernen und dann angreifen."