Keanu Staude von Kickers Offenbach hat sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen.

Das meldete der Verein am Mittwoch. Demnach hat sich der Außenbahnspieler im Training am Dienstag verletzt und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. In der vergangenen Saison hatte Staude 29 Pflichtspiele für den OFC absolviert.