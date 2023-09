Kickers Offenbach hat sich am letzten Tag des Transferfensters noch einmal verstärkt.

Wie der OFC am Freitag mitteilte, schließt sich Alexander Sorge dem Regionalligisten an. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger hatte zuletzt bei Erzgebirge Aue in der 3. Liga gespielt und wurde in der Jugend bei RB Leipzig ausgebildet.