Veröffentlicht am 08.05.25 um 17:49 Uhr

Bild © Imago Images

Rene Klingbeil wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie von Regionalligist KSV Hessen Kassel stehen. Der Vertrag mit dem Cheftrainer wurde am Donnerstag bis Juni 2026 verlängert. "Rene hat unserer Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. Wir sind als Mannschaft nicht nur mental stabil, wir spielen jetzt auch richtig guten Fußball, der auch unsere Fans begeistert", lobte KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.

Klingbeil hatte erst im November 2024 in Kassel angeheurt. Der KSV stand da auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vergangenes Wochenende machten die Nordhessen, die das drittbeste Rückrundenteams sind, den Klassenerhalt perfekt. "Mit Klingbeils Verpflichtung haben wir die Wende eingeleitet", ist sich Gonther sicher.

Nächster Halt: DFB-Pokal

Ausruhen mächte sich der Erfolgstrainer auf dem Erreichten freilich nicht. "Mit dem Klassenerhalt haben wir das erste Saisonziel erreicht. Jetzt wollen wir auch im Finale des Hessenpokals die Saison mit einem Sieg gegen Wehen Wiesbaden vergolden", so der 44 Jahre alte Klingbeil.

Das Pokalfinale wird am 24. Mai in Frankfurt ausgetragen. Der Gewinner qualifiziert sich für den DFB-Pokalwettbewerb in der kommenden Saison. Der KSV ist gegen Drittligist Wiesbaden klarer Außenseiter.