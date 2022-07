Die Offenbacher Kickers ehren Vereinslegende Hermann Nuber.

Wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte, wird die Haupttribüne im Stadion am Bieberer Berg in „Hermann-Nuber-Tribüne“ umbenannt. Die offizielle Zeremonie findet am Sonntag beim Livespiel der Kickers gegen den 1.FC Köln statt. Der hr überträgt die Partie ab 15.30 Uhr live.