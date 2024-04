In der Regionalliga Südwest kommt es am Wochenende zu zwei enorm spannenden Keller-Duellen.

Zum einen trifft der TSV Steinbach Haiger, aktuell Tabellen-13., am Samstag (14 Uhr) auf den Vierzehnten aus Walldorf. Und zum anderen reist der FSV Frankfurt, derzeit Elfter, am Sonntag (14 Uhr) zum Tabellen-15. aus Aalen. Beides Spiele, die einen richtungsweisenden Charakter für die hessischen Teams haben. Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr empfängt zudem Eintracht Frankfurt II vor heimischem Publikum den Bahlinger SC und hat drei Punkte fest eingeplant.